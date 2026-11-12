Цены на Кубани: загрузка горных гостиниц Сочи упала до 40% перед праздниками

Накануне новогодних праздников 2027 года гостиничный рынок Краснодарского края столкнулся с заметным снижением спроса: в ноябре номерной фонд горного кластера Сочи загружен лишь на 40% при сезонной норме от 55%. По оценке вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, уже через две-три недели местные отельеры будут вынуждены запустить масштабные распродажи, чтобы довести заполняемость до целевых 70%. Сейчас сутки в двух- и трехзвездочных гостиницах на новогоднюю ночь стоят ₽5–7 тыс., в отелях высокого класса — ₽15–40 тыс., а дневной ски-пасс на «Розе Хутор» в пик сезона обходится в ₽5,2–6,8 тыс. (на «Газпром Поляне» с 1 декабря абонемент начнут включать в стоимость проживания). Из-за высоких цен многие россияне переориентируются на более доступные курорты Северного Кавказа — Домбай, Архыз и Приэльбрусье, об этом сообщает издание АиФ-Юг Аиф.

Праздничная программа и бюджетный отдых в Анапе и Геленджике

Снижение турпотока на Кубань летом 2026 года на 12% из-за логистических сложностей, дефицита железнодорожных билетов и периодических ограничений в работе авиагаваней вынуждает сбрасывать цены и прибрежные отели Сочи, где средняя стоимость номера в сезон составляет ₽3–12 тыс. Для тех, кто ищет более экономичный формат отдыха у моря, альтернативой выступают Анапа и Геленджик, ориентированные зимой на гастрономический и санаторный туризм. В Анапе круглогодично работают около двух десятков здравниц с ценами от ₽600 в сутки (неделя полного пансиона на двоих — от ₽45 тыс.), а в Геленджике аренда жилья стартует от ₽1,6 тыс. за ночь. Праздничный досуг на побережье обеспечат новогодний фейерверк в Адлере, концерты у Морского вокзала, продленная работа тематических парков, а также экскурсии по винодельням и посещение заповедника Утриш.

Стоимость дороги до курортов самолетом, поездом и автомобилем

Наиболее быстрым способом добраться до Черноморского побережья остается авиаперелет: билет из Москвы в Сочи в ноябре–декабре обойдется примерно в ₽5 тыс. в одну сторону, из Екатеринбурга — в ₽5–9 тыс. (аэропорт Анапы по-прежнему закрыт, поэтому от работающих хабов добираются на «Ласточках» и автобусах). Железная дорога предлагает более предсказуемые тарифы: билеты из столицы в Сочи на фирменные и двухэтажные поезда стоят от ₽2,2 тыс. в купе и от ₽2,8 тыс. в плацкарт, до Анапы — ₽3–5 тыс. Для семейных поездок выгодным вариантом остается личный автомобиль: дорога из Москвы по трассе М-4 «Дон» протяженностью 1600 км займет 20–24 часа и потребует заложить от ₽24 тыс. на топливо (АИ-95 стоит ₽74–77 за литр) и оплату платных участков (до ₽6 тыс.).