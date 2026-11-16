В МВД объяснили, в каких случаях водительское удостоверение подлежит аннулированию

В МВД сняли завесу тайны, когда водительские права подлежит аннулирован

Общество

Изменение персональных данных владельца, а также подтверждение у автомобилиста медицинских противопоказаний к управлению транспортом являются прямым основанием для признания водительского удостоверения недействительным и его последующего аннулирования. Об этом информационному агентству ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на официальный запрос.

В министерстве пояснили, что документ утрачивает юридическую силу, если содержащиеся в нем личные сведения (например, фамилия) перестали соответствовать действительности, либо если у водителя выявлены ранее не зафиксированные медицинские ограничения. Кроме того, права признаются недействительными при их физическом износе или повреждении, когда указанную в бланке информацию невозможно прочитать визуально.

Истечение срока, утрата и нарушения при оформлении

Помимо изменений в статусе или состоянии здоровья автомобилиста, в МВД назвали полный перечень административных и технических оснований для аннулирования водительских прав:

  • истечение срока действия водительского удостоверения;
  • выдача нового документа взамен прежнего;
  • заявление владельца об утрате или хищении удостоверения;
  • нарушения при выдаче, включая случаи, когда права были оформлены на основании подложных (поддельных) документов или с нарушением установленного регламента;
  • поступление сведений о смерти владельца транспортного средства.

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