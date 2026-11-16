В МВД объяснили, в каких случаях водительское удостоверение подлежит аннулированию

Изменение персональных данных владельца, а также подтверждение у автомобилиста медицинских противопоказаний к управлению транспортом являются прямым основанием для признания водительского удостоверения недействительным и его последующего аннулирования. Об этом информационному агентству ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на официальный запрос.

В министерстве пояснили, что документ утрачивает юридическую силу, если содержащиеся в нем личные сведения (например, фамилия) перестали соответствовать действительности, либо если у водителя выявлены ранее не зафиксированные медицинские ограничения. Кроме того, права признаются недействительными при их физическом износе или повреждении, когда указанную в бланке информацию невозможно прочитать визуально.

Истечение срока, утрата и нарушения при оформлении

Помимо изменений в статусе или состоянии здоровья автомобилиста, в МВД назвали полный перечень административных и технических оснований для аннулирования водительских прав: