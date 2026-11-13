Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с инициативой исключить иностранные конфеты и шоколад из новогодних подарков для детей в России. В беседе с «Абзацем» общественник заявил, что праздничные наборы следует формировать из продукции отечественных кондитерских фабрик.

По мнению Бородина, новогодние праздники предоставляют дополнительную возможность для поддержки российских производителей, а также знакомства подрастающего поколения с отечественными торговыми марками. Он отметил, что в настоящее время зарубежной продукции уделяется излишнее внимание, тогда как российские предприятия выпускают собственный шоколад, печенье и другие кондитерские изделия.

«У нас полно своих производителей. Нужно популяризировать свою культуру, свои ценности, свои конфеты, шоколадки, чтобы наши дети знали, что у нас в стране есть не западные бренды, а наши», – пояснил Бородин.

Общественник убежден, что предпочтение местным брендам будет способствовать не только укреплению позиций российских компаний, но и формированию у детей интереса к национальным традициям. Он также призвал активнее продвигать отечественные товары, чтобы российские сладости стали привычной частью праздничных подарков.

Особую важность подобная поддержка, по словам Бородина, приобретает в текущих экономических условиях. Продвижение продукции российских фабрик, считает он, должно стать одним из приоритетных направлений.

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