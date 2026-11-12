Экономия в деталях: как законно сократить траты на электроэнергию зимой

Россиянам рассказали, как заметно сократить расходы на электроэнергию и не переплачивать за свет в сезон холодов. Поделились рекомендациями эксперты регионального департамента ЖКК и энергетики, сообщает ugra-news.ru .

По словам специалистов, около 80% итоговой суммы в квитанции формируют приборы, отвечающие за нагрев или охлаждение: обогреватели, плиты, кондиционеры, холодильники, а также стиральные и посудомоечные машины. Главным «пожирателем» киловатт выступает накопительный водонагреватель, который тратит ресурсы на поддержание температуры воды даже во время простоя. Работая по пять часов в сутки, бойлер расходует около 300 кВт·ч в месяц — это около ₽2,4 тыс., а при круглосуточной нагрузке в морозы счет легко перевалит за ₽4 тыс. Незаметно накручивают от 3 до 10% потребления и устройства в режиме ожидания, включая телевизоры, роутеры и зарядные блоки.

Чтобы разгрузить семейный бюджет, эксперты советуют предпринять пять простых шагов:

Перейти на светодиоды. Замена десяти обычных лампочек на LED-аналоги принесет выгоду около ₽8,5 тыс. за год, при этом затраты на покупку окупятся менее чем за три месяца.

Проверить холодильник. Изношенный уплотнитель на дверце или устаревшая модель заставляют компрессор работать интенсивнее, что добавляет к годовым расходам до ₽2,5 тыс.

Установить двухтарифный счетчик. Запуск стиральной и посудомоечной машин в ночные часы поможет сберечь до ₽7 тыс. в год, а снижение мощности бойлера на ночь сделает его работу еще выгоднее.

Использовать сетевые фильтры с кнопкой. Полное отключение «спящей» электроники позволит сэкономить еще ₽2–3 тыс. ежегодно.

Выбирать экорежимы. Специальные программы в бытовой технике сокращают расход электричества на 30–50%.

Помимо технических мер, специалисты рекомендуют привить полезные бытовые привычки: кипятить в чайнике ровно столько воды, сколько нужно на один раз, подбирать диаметр кастрюль четко под размер конфорки, не убирать в холодильник горячие блюда и поддерживать в основной камере температуру +4 °C, а в морозилке −18 °C.