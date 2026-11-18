«Воротник долой» Жакеты без воротника стали трендом француженок
Редакторы WWW: жакеты без воротника стали трендом француженок
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Редакторы издания WWW назвали жакеты без воротника трендом француженок.
Среди актуальных трендов сезона эксперты выделили жакеты без воротника, джинсы-сигареты и обувь High Vamps с высоким вырезом, включая балетки и туфли на небольшом каблуке. По оценке редакторов, востребованными также стали аксессуары и сумки с анималистичным принтом, а также предметы гардероба фиолетового цвета.
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