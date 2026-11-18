Среди актуальных трендов сезона эксперты выделили жакеты без воротника, джинсы-сигареты и обувь High Vamps с высоким вырезом, включая балетки и туфли на небольшом каблуке. По оценке редакторов, востребованными также стали аксессуары и сумки с анималистичным принтом, а также предметы гардероба фиолетового цвета.

Ранее редакторы итальянского Vogue называли микротопы трендом лета. По словам экспертов, актуальными будут микротопы различных цветов и фасонов.

Ранее сообщалось о том, что футболист Батраков из Орехово-Зуева покорил Стамбул русской ушанкой.