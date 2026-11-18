В Сахалинской области ожидается резкое ухудшение погодных условий, связанное с прохождением очередного циклона. Как сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ Сахалинское УГМС, днем 19 ноября и в ночь на 20 ноября в южных и центральных частях острова пройдут интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега.

По прогнозам метеорологов, за 12 часов выпадет от 7 до 19 миллиметров осадков, а в отдельных локациях ожидаются очень сильные снегопады — 20 миллиметров и более. Непогода будет сопровождаться гололедными явлениями, а на побережье порывы ветраусилятся до 17–22 метров в секунду.

Перечень муниципалитетов в зоне действия циклона

Под удар стихии попадут сразу семь муниципальных образований региона:

Александровск-Сахалинский район;

Тымовский район;

Смирныховский район;

Поронайский район;

Углегорский район;

Макаровский район;

Долинский район.

Развитие метеорологической обстановки и готовность экстренных служб к реагированию на возможные происшествия находятся на особом контроле Главного управления МЧС России по Сахалинской области.