Удар стихии по Сахалину: какие семь районов накроет сильный снегопад 19 ноября
МЧС: семь районов накроет сильный снегопад 19 ноября в Сахалинской области
В Сахалинской области ожидается резкое ухудшение погодных условий, связанное с прохождением очередного циклона. Как сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ Сахалинское УГМС, днем 19 ноября и в ночь на 20 ноября в южных и центральных частях острова пройдут интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега.
По прогнозам метеорологов, за 12 часов выпадет от 7 до 19 миллиметров осадков, а в отдельных локациях ожидаются очень сильные снегопады — 20 миллиметров и более. Непогода будет сопровождаться гололедными явлениями, а на побережье порывы ветраусилятся до 17–22 метров в секунду.
Перечень муниципалитетов в зоне действия циклона
Под удар стихии попадут сразу семь муниципальных образований региона:
- Александровск-Сахалинский район;
- Тымовский район;
- Смирныховский район;
- Поронайский район;
- Углегорский район;
- Макаровский район;
- Долинский район.
Развитие метеорологической обстановки и готовность экстренных служб к реагированию на возможные происшествия находятся на особом контроле Главного управления МЧС России по Сахалинской области.