По данным hh.ru за октябрь, hh.индекс поднялся с 8,5 до 9,0 (в декабре 2023 года он составлял всего 3,5). Активных вакансий за год стало меньше на 11% — это 22-й месяц падения подряд, а число резюме достигло рекордных 88,3 миллиона. Как пояснил Яков Якубович, в офисах сейчас рынок работодателя: на одну вакансию в маркетинге, рекламе и PR приходится 27,2 резюме, в IT — 20,7, а в финансах и бухгалтерии — 12,9. Зато на стройках и производстве по-прежнему не хватает рабочих и инженеров: 93% компаний в промышленности и инжиниринге жалуются на нехватку практических навыков, а безработица в сентябре держалась чуть выше 2%.

Откликов становится больше из-за тревожности соискателей и нейросетей, рассылающих заявки пачками, а поиск работы в среднем затянулся почти на пять месяцев. При этом число объявлений не отражает реальный найм: с января по май 52,3% негативных откликов касались «призрачных» вакансий, когда кандидаты тратят время на собеседования и тестовые задания, а должность так и не закрывают — часть мест и вовсе уходит по рекомендациям.

По словам эксперта, в 2027 году компании скорее пойдут на тихие сокращения, чем на массовые увольнения: по данным «Актион Финансы», 39% не станут заменять ушедших сотрудников, 23,1% ограничат наем, а 19,3% допускают прямые сокращения. Нейросети тоже меняют правила игры: по опросу Mercer, 99% топ-менеджеров в мире ждут сокращений из-за ИИ за два года, а доля компаний, урезающих стартовые позиции, выросла с 17% до 43%. Но демография рано или поздно развернет маятник — по прогнозу Минтруда, до 2032 года экономике ежегодно нужно 1,7 миллиона новых работников, поэтому тем, кто экономит на обучении новичков сейчас, позже придется непросто.