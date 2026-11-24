Самым доступным семиместным автомобилем на российском рынке долгое время остается Lada Largus , однако схемы альтернативного импорта позволяют заказать за сопоставимую сумму праворульный японский компактвэн Toyota Sienta . Согласно объявлениям на классифайдах, привезти такую модель под заказ из Хабаровска можно ориентировочно за ₽ 1,4 млн .

За эту стоимость покупателю предлагают автомобиль 2023 года выпуска в максимальной комплектации Z. В перечень оснащения этой версии входят:

цифровая приборная панель и мультифункциональный руль с кожаным ободом;

электронный стояночный тормоз и запуск двигателя с кнопки;

однозонный климат-контроль и круиз-контроль;

мультимедийная система с крупным сенсорным экраном;

система кругового обзора с камерой заднего вида.

Во Владивостоке под заказ доступна аналогичная Toyota Sienta уже 2026 года выпуска за 1 600 000₽. Оба варианта оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 120 л. с. в сочетании с бесступенчатым вариатором Direct Shift-CVT, при этом бензиновые версии модели выпускаются исключительно с передним приводом.

Сравнение со стоимостью трехрядных китайских кроссоверов

Указанные в объявлениях суммы носят предварительный характер, поскольку итоговая цена автомобиля под заказ зависит от валютного курса, затрат на доставку и других сопутствующих факторов. Тем не менее даже с учетом возможных корректировок японский компактвэн обходится почти в три раза дешевле официальных трехрядных моделей китайских брендов: