Toyota Sienta под заказ из Японии в 2026 году: сколько стоит семейный компактвэн во Владивостоке и Хабаровске
ЗР: Toyota Sienta 2026 года оценена во Владивостоке в 1,6 млн рублей
Самым доступным семиместным автомобилем на российском рынке долгое время остается Lada Largus, однако схемы альтернативного импорта позволяют заказать за сопоставимую сумму праворульный японский компактвэн Toyota Sienta. Согласно объявлениям на классифайдах, привезти такую модель под заказ из Хабаровска можно ориентировочно за ₽ 1,4 млн.
За эту стоимость покупателю предлагают автомобиль 2023 года выпуска в максимальной комплектации Z. В перечень оснащения этой версии входят:
- цифровая приборная панель и мультифункциональный руль с кожаным ободом;
- электронный стояночный тормоз и запуск двигателя с кнопки;
- однозонный климат-контроль и круиз-контроль;
- мультимедийная система с крупным сенсорным экраном;
- система кругового обзора с камерой заднего вида.
Во Владивостоке под заказ доступна аналогичная Toyota Sienta уже 2026 года выпуска за 1 600 000₽. Оба варианта оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 120 л. с. в сочетании с бесступенчатым вариатором Direct Shift-CVT, при этом бензиновые версии модели выпускаются исключительно с передним приводом.
Сравнение со стоимостью трехрядных китайских кроссоверов
Указанные в объявлениях суммы носят предварительный характер, поскольку итоговая цена автомобиля под заказ зависит от валютного курса, затрат на доставку и других сопутствующих факторов. Тем не менее даже с учетом возможных корректировок японский компактвэн обходится почти в три раза дешевле официальных трехрядных моделей китайских брендов:
- Geely Okavango оценивается минимум в 3 864 990₽;
- Changan CS95 даже 2024 года выпуска стоит не менее 4 629 900₽;
- GAC GS8 в семиместной конфигурации предлагается дилерами от 4 799 000₽.