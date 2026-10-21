Почти 100 рублей за литр: на Камчатке снова обновили ценники на солярку
Кам 24: 12-й раз с начала года переписали ценники на дизтопливо на Камчатке
Крупнейший поставщик топлива в Камчатском крае — компания «ННК-Камчатнефтепродукт» — в ночь на 21 октября скорректировал розничные ценники на АЗС. Стоимость литра дизельного топлива выросла на 90 копеек и составила 98 рублей 5 копеек. Данное повышение стало уже двенадцатым с начала текущего года. Цены на остальные марки бензина на региональных заправках пока остаются на прежнем уровне. Об этом сообщает Кам 24.
Динамика цен на горючее в Камчатском крае
- Сроки и размер изменения: ровно на 90 копеек за литр подняли цену в ночь на 21 октября.
- Новая стоимость: 98 рублей 5 копеек за литр (прежний ценник составлял 97 рублей 15 копеек).
- Основной поставщик: АО «ННК-Камчатнефтепродукт».
- Частота корректировок: 12-е повышение розничной стоимости с начала текущего года.
- Предыдущий пересмотр: 5 августа.
- Прочие марки топлива: расценки на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 сохраняются без изменений.