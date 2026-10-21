Почти 100 рублей за литр: на Камчатке снова обновили ценники на солярку

Крупнейший поставщик топлива в Камчатском крае — компания «ННК-Камчатнефтепродукт» — в ночь на 21 октября скорректировал розничные ценники на АЗС. Стоимость литра дизельного топлива выросла на 90 копеек и составила 98 рублей 5 копеек. Данное повышение стало уже двенадцатым с начала текущего года. Цены на остальные марки бензина на региональных заправках пока остаются на прежнем уровне. Об этом сообщает Кам 24.