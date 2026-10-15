Врачи Балашихи отвоевали зрение новорожденной «дюймовочки» у болезни

В Московском областном перинатальном центре Балашихи произошла история, в которой хрупкая жизнь едва не оборвалась дважды. Девочка появилась на свет на 29-й неделе беременности с весом 983 грамма. Ей пришлось пройти через реанимацию и тяжелую инфекцию, а когда состояние стабилизировалось, над малышкой нависла новая угроза — стремительно развивающаяся ретинопатия недоношенных. Экстренная операция помогла сохранить зрение, пишет REGIONS .

С самого начала все шло по критическому сценарию. Роды случились раньше срока, и вместо родительских рук новорожденную ждали реанимационная палата, аппарат дыхательной поддержки и долгое лечение инфекции. Таких детей медики ласково называют «торопыжками».

Неделя за неделей врачи отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных боролись за каждый вдох маленькой пациентки. Постепенно девочка окрепла, начала набирать вес, и ее перевели в Королевскую клиническую больницу для дальнейшего долечивания. Тогда казалось, что самое страшное позади.

Но плановый осмотр расставил все по местам: офтальмологи обнаружили ретинопатию — грозное заболевание недоношенных, при котором незрелые сосуды сетчатки начинают расти неправильно. Болезнь прогрессировала быстрыми темпами и могла привести к полной и необратимой слепоте. Счет шел на часы, и девочку срочно вернули в Московский областной перинатальный центр.

К тому моменту она весила уже 1,8 килограмма. Чтобы остановить патологический рост сосудов, врачи применили высокотехнологичную методику: под общим наркозом в глаз ребенка ввели специальный препарат, блокирующий развитие недуга.

В перинатальном центре отметили, что вмешательство прошло без осложнений. Правда, несколько часов малышке требовалась дыхательная поддержка, но уже к вечеру она дышала сама. Теперь девочку ждут контрольные обследования и восстановление. За этой историей стоит труд неонатологов, реаниматологов, офтальмологов и медсестер двух клиник — тех, кто ежедневно сражается за первые шаги, первые улыбки и возможность видеть этот мир.

Сам центр работает с 2003 года на базе Балашихинского родильного дома. Здесь женщину сопровождают с момента планирования беременности и до трех месяцев жизни ребенка: от диагностики и лечения до выхаживания недоношенных малышей. В структуре есть поликлиника, стационар с несколькими отделениями, отделение пренатальной диагностики, лаборатория и отделение ВРТ. Для пациенток оборудованы индивидуальные родильные залы, разрешены партнерские роды, а многие услуги доступны по полису ОМС.