Фанаты создали цифрового Кашпировского: поклонники хотят сохранить его навсегда

SHOT: фанаты Кашпировского создали цифровую копию психотерапевта

Общество

Поклонники Анатолия Кашпировского решили создать цифровую копию психотерапевта, чтобы сохранить образ человека, которого они называли главным магом СССР. Новость о его смерти стала для многих неожиданностью: фанаты рассчитывали, что он проживет как минимум до ста лет, сообщает SHOT.

Поклонники вспоминают предполагаемые исцеления

Некоторые фанаты рассказывают о случаях, которые считают результатами сеансов Кашпировского. Один из поклонников утверждает, что благодаря психотерапевту сам занялся этой профессией и получил степень доктора наук.

Предполагаемые исцеления кумира он объясняет не магией, а воздействием на психосоматические нарушения. По его версии, именно это могло создавать впечатление необычных результатов.

Фанаты связывают Кашпировского с Жириновским

Среди поклонников встречаются и мистические объяснения. Один из них считает, что Кашпировский передал свой дар Владимиру Жириновскому, чем объясняет сбывавшиеся, по его мнению, предсказания политика. Подтверждений этой версии не приводится.

Поклонники также надеются, что дело психотерапевта продолжит его младшая дочь. Пока же они решили сохранить образ Кашпировского с помощью цифровых технологий.

Что известно о смерти психотерапевта

Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет. По данным SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Ранее у него обнаружили опухоль.

Церемония прощания с психотерапевтом проходит в траурном зале Троекуровского кладбища.

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