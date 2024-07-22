Почти два миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

На прошлой неделе парки Подмосковья посетили более 1,8 миллиона человек, что на 201 тысячу больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что наибольшее число посетителей парки собрали в минувшую субботу — 338 тысяч человек. В числе самых востребованных оказались парк Пехорка в Балашихе, парк имени Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкинском округе, парк Сестрорецкий в Клину и парк Мира в Мытищах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».