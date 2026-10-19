Подешевело почти все: жителей Севера России удивили цены на продукты

В сентябре на Ямале подешевели продукты и снизилась инфляция. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» пресс-служба Банка России, основной вклад внесло расширение предложения овощей и фруктов нового урожая.

Плодоовощная продукция заметно упала в цене: удешевели овощи борщевого набора, помидоры, огурцы, перец, зелень, яблоки и виноград. А вот куриные яйца, наоборот, подорожали — сказались сезонный рост спроса со стороны образовательных учреждений и некоторое сокращение предложения.

Годовая инфляция в округе снизилась до 6,59%, но пока остается выше общероссийской (6,35%). По данным регулятора, товары на Ямале подорожали сильнее, а услуги — меньше.

За неделю в регионе также подешевели картофель, морковь, ржано-пшеничный хлеб, черный чай, рис и яблоки. Лидером падения стал картофель — минус 2,3%.