Подешевело почти все: жителей Севера России удивили цены на продукты

На Ямале упали цены на фрукты, овощи и хлеб

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В сентябре на Ямале подешевели продукты и снизилась инфляция. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» пресс-служба Банка России, основной вклад внесло расширение предложения овощей и фруктов нового урожая.

Плодоовощная продукция заметно упала в цене: удешевели овощи борщевого набора, помидоры, огурцы, перец, зелень, яблоки и виноград. А вот куриные яйца, наоборот, подорожали — сказались сезонный рост спроса со стороны образовательных учреждений и некоторое сокращение предложения.

Годовая инфляция в округе снизилась до 6,59%, но пока остается выше общероссийской (6,35%). По данным регулятора, товары на Ямале подорожали сильнее, а услуги — меньше.

За неделю в регионе также подешевели картофель, морковь, ржано-пшеничный хлеб, черный чай, рис и яблоки. Лидером падения стал картофель — минус 2,3%.

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