Цветы, застолья и крест: в РПЦ объяснили правила ухода за могилами

MK-Kaluga: верующим напомнили правила ухода за могилой и деревянными крестами

Общество
Кладбище в деревне Поповка Троицкого административного округа

Фото: [Кладбище в деревне Поповка Троицкого административного округа/Медиасток.рф]

Священнослужители напомнили верующим об основных правилах благоустройства мест захоронения и церковных обычаях, связанных с памятью об умерших. Важно не только поддерживать порядок на могиле, но и помнить о духовном смысле поминовения. Об этом пишет mkkaluga.ru.

После установки постоянного памятника деревянный крест, который прежде стоял на могиле, нельзя просто отправлять в мусорный контейнер. По рекомендации священников, его следует предать земле рядом с захоронением либо сжечь.

При обустройстве могилы допустимо использовать живые цветы, устанавливать ограды и скамейки. Такие элементы помогают поддерживать ухоженный вид места захоронения. Однако превращать кладбище в место для застолий не следует.

Также православные традиции не предполагают оставления на могилах спиртных напитков и еды. Подобные действия не относятся к церковному поминовению, сообщает «Первый региональный» со ссылкой на священнослужителей.

Главное в почитании усопших — не внешнее оформление могилы и не принесенные угощения, а молитва, добрая память и уважение к ушедшим близким.

В православной традиции особое значение имеют молитвенное поминовение, посещение храма и участие в богослужениях. Верующие могут подавать записки об упокоении, заказывать панихиды и молиться об умерших самостоятельно. При этом забота о могиле остается проявлением уважения к памяти человека, но не заменяет духовной стороны поминовения.

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