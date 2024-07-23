Подготовку к предстоящему осенне-зимнему сезону обсудили в ходе еженедельного совещания в администрации Щелкова

В ходе еженедельного совещания в администрации городского округа Щелково под руководством главы муниципалитета Андрея Булгакова прошло обсуждение вопросов по подготовке к зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

По словам главы округа, в текущем году ведется масштабная модернизация котельных и сетей. На сегодняшний день завершен капремонт тепловых сетей на ул. Комсомольской от котельной на ул. Сиреневой, а готовность участка от котельной No 1 в Щёлково-7 составляет 90%.

Он также добавил, что продолжаются работы по капремонту ЦТП-1 в Щелково-3, котельной на ул. Сиреневой, котельной на ул. Институтской, котельной No 3 на ул. Текстильщиков, котельной на ул. Московской. Началось строительство двух котельных во Фрянове.

Андрей Булгаков в ходе совещания подчеркнул, что по всем темам обращений жителей наблюдается снижение, однако имеются точечные недоработки управляющих компаний и подрядчиков в домах и дворах.

Он отметил, что начато обновление территорий детских садов No 63 и No 11, продолжается благоустройство сквера во Фрянове, в субботу в парке усадьбы Фряново пройдет костюмированный бал, также запланирована очистка берегов Большого Медвежьего озера.