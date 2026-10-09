Зимние шины подорожали за год: сколько теперь стоит комплект для автомобиля

Российский рынок зимних шин в новом сезоне стал разнообразнее, однако стоимость продукции продолжила расти. Средняя цена комплекта в массовом сегменте увеличилась за год на 5–10%, а премиальные комплекты подорожали примерно на 5–6%. Об этом 7 октября рассказал « Известиям » собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

Импорт расширил выбор зимних шин

По словам эксперта, за первое полугодие заметно увеличились поставки импортных легковых шин. Почти 80% импорта пришлось на Китай, что расширило ассортимент в бюджетном и среднем ценовых сегментах, в том числе для кроссоверов.

При этом цена зависит не только от марки, но и от размера колес. Для популярных кроссоверных размеров R17–R20 разница между доступными и премиальными комплектами может составлять десятки тысяч рублей.

Погуляев также обратил внимание на увеличение числа китайских брендов и моделей на российском рынке. По его словам, при выборе зимней резины не стоит ориентироваться исключительно на стоимость или страну происхождения производителя.

Крупные колеса увеличивают расходы

На новых автомобилях, особенно китайских кроссоверах, все чаще устанавливают колеса диаметром R17 и выше. Это влияет на структуру спроса: автомобилистам требуются более крупные шины, которые могут обходиться дороже.

Дополнительные расходы связаны не только с покупкой комплекта, но и с сезонной заменой колес.

В качестве примера эксперт привел зимние шины размерности 215/55 R17: в доступном сегменте отдельная покрышка стоит примерно 7,8–8,5 тыс. рублей. Более дорогие модели в размерах R18–R19 могут обходиться в 15–20 тыс. рублей за одну шину и выше.

Таким образом, при выборе зимней резины автомобилистам важно учитывать размер колес, характеристики конкретной модели и условия эксплуатации. Более широкий ассортимент не означает автоматического снижения цен, а стоимость комплекта может существенно различаться даже в пределах одного типоразмера.