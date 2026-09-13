Уныние от отсутствия веры: в РПЦ раскрыли причины депрессии у современных людей

Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость. Об этом РИА Новости сообщил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

По его словам, есть вещи, которые люди достигают не только умом, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри в частности, многие чувствуют облегчение. Они ощущают, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества: и уныние, и депрессия, и усталость от всего.

Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры. Наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и святым местам.

Священник подчеркнул, что люди не беспризорники. Это просто прикосновение к своему Отцу. Люди сотворены по образу и подобию Божьему.

Он отметил, что вера в Бога естественна для человека, поскольку без Всевышнего личность ищет замену ему в своей жизни.

Лукьянов заключил, что печально бывает, когда человек ставит себя вместо Бога. Тогда он начинает страдать, потому что любовь, обращенная к самому себе, разрушает.

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