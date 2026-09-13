Оправдал позывной: боец Резвый с оторванной стопой обманул смерть в зоне СВО

Боец с позывным Резвый подорвался на мине и получил тяжелые ранения ног, включая оторванную ступню. Несмотря на боль, он смог выйти на связь и два дня ползком добирался до расположения своих войск. Об этом сообщил военкор RT Филипп Прокудин.

Российские дроны постоянно сбрасывали тяжелораненому бойцу воду, лекарства и обезболивающее. Резвый обработал раны и смог продолжить путь, причем ползком. Он успел укрыться всего за несколько минут до того, как его позицию начали обследовать вражеские БПЛА. Воля к жизни помогла военному выжить в тяжелейших условиях.

Эта невероятная история спасения и уникальные кадры операции были показаны в репортаже военкора RT Филиппа Прокудина.

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