В обход официалов: как граждане находят лазейки для покупки привычных мировых марок

Общество

За первые девять месяцев текущего года продажи автомобилей всемирно известных глобальных брендов в России выросли на впечатляющие 81,5%. Директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов объяснил причины резкого всплеска интереса со стороны покупателей. По словам эксперта, главным драйвером рынка стал параллельный импорт и возможность ввоза машин для личного пользования по льготной ставке утилизационного сбора при мощности двигателя до 160 лошадиных сил. При этом опасения возможных изменений в законодательстве заставляют автомобилистов спешить с покупкой. Об этом сообщает «Российская газета».

Льготный утильсбор как главный стимул параллельного импорта

Ключевым фактором роста популярности машин глобальных марок стала действующая льгота для физических лиц.

Если ввозимый автомобиль предназначен для личного пользования, а мощность его силовой установки не превышает 160 л. с., покупатель может воспользоваться льготным утилизационным сбором в размере всего 3400 рублей.

Влияние регуляторных рисков на покупательскую активность

Опасения скорого пересмотра правил и ужесточения условий льготного ввоза создают дополнительный ажиотаж на рынке.

Российские автолюбители стремятся совершить сделку и официально оформить транспортные средства на прежних выгодных условиях, пока нормативно-правовая база остается неизменной.

Прогнозы экспертов до конца года и доля рынка

По оценкам ГК «Рольф», если правила регулирования не претерпят изменений до конца текущего года, объемы продаж по каналам параллельного импорта составят около 18 тысяч машин ежемесячно.

Это позволит данной категории автомобилей занять от 15% до 16% от общего объема реализации новых легковых машин в России.

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