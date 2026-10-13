Время СИМ и велосипедов: в Подмосковье рухнула популярность автодоставки

В Московской области зафиксирован взрывной рост интереса к услугам курьеров на велосипедах и электросамокатах — за последний год жители и предприниматели региона стали привлекать их в 3,5 раза чаще. В целом рынок городской доставки вырос на 19%, однако привычные автокурьеры уступают позиции более юрким и мобильным коллегам. Об этом пишет REGIONS со ссылкой на данные аналитиков «Авито Услуг».

Главной причиной стремительного взлета курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедах стал плотный трафик подмосковных городов. Двухколесный транспорт легко обходит пробки, свободно передвигается по пешеходным зонам и паркам, а главное — не требует поисков парковочного места. Такой формат оказался идеальным решением для быстрой передачи документов, небольших покупок и легких посылок на короткие и средние расстояния.

Вторыми по темпам роста стали пешие курьеры, спрос на которых подскочил на 70%. Назначить пешего исполнителя — самый надежный способ переслать что-то в пределах одного квартала или по адресу с закрытой территорией, куда автотранспорту путь заказан.

А вот автокурьеры, напротив, показывают скромную динамику — прирост составил всего 4% за год. Автомобили постепенно смещаются в нишу габаритных грузоперевозок, оптовых заказов и сложных дальних маршрутов. В итоге рынок подмосковной доставки стал гораздо гибче: заказчики все чаще выбирают не просто курьера, а наиболее эффективный способ передвижения под конкретную задачу.