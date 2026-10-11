«Представьтесь другим именем»: Baza узнала о подмене репетиторов школьникам

Российские школьники столкнулись с подменой репетиторов при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По информации журналистов, компании публикуют анкеты частных преподавателей. После получения отклика заявку передают администраторам, которые подбирают репетитора из собственной базы без учета выбора клиента, следует из материала.

Канал пишет, что перед уроком таким учителям сообщают, кем нужно представиться, и запрещают включать камеру. Детям при этом запрещают вести запись занятий, а вся переписка с клиентами ведется администраторами без прямого участия преподавателей, отметили авторы материала.

Ранее сообщалось о том, что член ОП Гриб предложил давать школам право начислять баллы к ЕГЭ за портфолио.