Поймал и отпустил: австралиец установил национальный рекорд на одиночной рыбалке

Австралийский рыболов Кейси Паркинсон поймал гигантскую муррейскую треску на реке Муррей, установив официальный национальный рекорд страны по длине особи. Длина выловленной рыбы составила 1,4 метра, что было официально подтверждено Австралийской национальной ассоциацией спортивной рыбалки (ANSA). По словам мужчины, рыбалка проходила в одиночку, а сама борьба с крупным хищником потребовала колоссальных усилий. После необходимых замеров и фиксации достижения рекордная треска была отпущена обратно в естественную среду обитания. Об этом информирует сетевое издание Lenta.ru .

Борьба с гигантской рыбой на реке Муррей

Австралиец Кейси Паркинсон отправился на одиночную рыбалку на реку Муррей. Во время активного клева крупная муррейская треска с резким ударом схватила приманку, после чего началась длительная борьба с вываживанием.

Рыболову с огромным трудом удалось подвести сильную рыбу к борту лодки и поднять ее из воды для проведения замеров.

Фиксация национального рекорда и габариты улова

После проведения измерительных процедур выяснилось, что длина особи достигает 1,4 метра. Сам Паркинсон признался, что не осознавал истинных размеров хищника до тех пор, пока тот не оказался у самого борта.

Представители Австралийской национальной ассоциации спортивной рыбалки (ANSA) официально зарегистрировали этот трофей как самую длинную муррейскую треску, когда-либо пойманную в Австралии в рамках спортивной ловли.

Принцип catch and release и сохранение популяции

Следуя принципам спортивного и ответственного рыболовства, сразу после проведения контрольных измерений и фотофиксации рекордной рыбы Кейси Паркинсон аккуратно отпустил треску обратно в реку.