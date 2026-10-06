Автомобили подорожают с января: сколько придется платить за утильсбор

Поступления в российский бюджет от утилизационного сбора в 2027 году могут вырасти на 21% и достичь 1,8 трлн рублей. При этом эксперты сомневаются, что повышение ставок обеспечит такой результат: более дорогой утильсбор способен привести к снижению продаж и смещению спроса в сторону менее мощных автомобилей. Об этом пишет KP.RU.

Откуда возьмется прибавка

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, в 2026 году поступления от утильсбора ожидаются на уровне около 1,5 трлн рублей. На 2028 год план составляет уже 2,1 трлн рублей, а на 2029-й — 2,6 трлн рублей.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил расчет тем, что при прогнозировании учитывается количество проданных автомобилей и действующие ставки утильсбора, после чего сумма пересчитывается с учетом будущего повышения тарифов.

С 1 января ставки планируется увеличить на 10–20% в зависимости от объема и мощности двигателя, а также возраста автомобиля. Для машины с двигателем объемом 1–2 л и мощностью до 160 л. с. ставка вырастет с 800,8 тыс. до 880,8 тыс. рублей. Для автомобилей мощностью 160–190 л. с. она увеличится с 900 тыс. до 990 тыс. рублей.

Для автомобиля старше трех лет с аналогичной мощностью утильсбор повысится с 1,4928 млн до 1,642 млн рублей.

Рост ставок может ударить по продажам

Главным риском для бюджетного прогноза эксперты называют возможное снижение спроса. Более высокий утильсбор увеличивает итоговую стоимость автомобиля и может заставить покупателей выбирать более доступные и менее мощные модели.

Похожая ситуация уже возникала после предыдущего повышения ставок. В 2024 году утильсбор принес бюджету около 1,1 трлн рублей, а на 2025 год власти первоначально рассчитывали получить около 2 трлн рублей.

После повышения ставок продажи автомобилей в начале 2025 года снизились примерно на 40%, а импорт новых машин сократился. В январе–апреле бюджет недополучил около 450 млрд рублей относительно первоначального плана. Впоследствии прогноз снизили до 1,6 трлн рублей, однако фактические поступления составили около 1,1 трлн рублей.

С 1 декабря 2025 года расчет утильсбора также начал учитывать мощность двигателя. Кроме того, были отменены льготные ставки для физических лиц при ввозе автомобилей мощностью свыше 160 л. с.

По мнению Хайцеэра, повторение подобного сценария возможно и после очередного повышения ставок, поскольку в отдельных случаях сумма утильсбора сопоставима со стоимостью самого автомобиля или превышает ее.

Доходы от штрафов тоже должны вырасти

В проекте бюджета предусмотрено увеличение поступлений от штрафов за нарушения ПДД. В 2027 году власти рассчитывают получить 55,7 млрд рублей против 53,1 млрд рублей в 2026-м. Прирост составит 2,6 млрд рублей, или около 4,9%.

При этом количество зафиксированных нарушений в последние годы снижается. В 2025 году их число сократилось на 9% и составило 232 млн постановлений. За январь–июль 2026 года показатель снизился еще на 1,8%.

Хайцеэр связывает возможный рост поступлений с модернизацией стационарных камер и расширением числа нарушений, которые они смогут автоматически фиксировать. Еще одним фактором может стать запуск системы автоматических штрафов за отсутствие полиса ОСАГО.

Что такое утильсбор

Утилизационный сбор появился в России как мера, связанная с программой утилизации старых автомобилей. С 2012 года он стал обязательным платежом для автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Первоначально ставка составляла 20 тыс. рублей для легковых автомобилей и 150 тыс. рублей для грузовиков.

С 2014 года утильсбор начали платить и российские автопроизводители. При этом отечественные предприятия получают бюджетную компенсацию, размер которой зависит от уровня локализации производства.

В 2024 году была утверждена программа ежегодной индексации ставок до 2030 года. Помимо планового повышения 1 января, возможны внеплановые изменения. С декабря 2025 года размер сбора зависит не только от возраста и объема двигателя, но и от его мощности.