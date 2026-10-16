Полная электрификация: какие силовые установки забрали все главные награды года

Авторитетное отраслевое издание WardsAuto подвело итоги ежегодного престижного рейтинга, сформировав список десяти лучших силовых установок на 2026 год. По признанию самих составителей, за всю многолетнюю историю премии подобного исхода еще не фиксировалось: в топ-10 не попал ни один классический двигатель внутреннего сгорания. Все отмеченные экспертами агрегаты оказались так или иначе электрифицированы. Подробные результаты масштабных испытаний 26 претендентов приводит профильное издание WardsAuto .

Полная электрификация: как распределились награды среди новых установок

Специалисты провели практические тесты десятков претендентов, в результате чего классические моторы полностью уступили позиции новым технологиям.

Электромобили (EV): сразу четыре призовые позиции забрали полностью аккумуляторные установки.

Традиционные гибриды (HEV): еще четыре награды ушли к неподзаряжаемым моделям, среди которых эксперты выделили Chevrolet Corvette ZR1X, Hyundai Palisade, Nissan Rogue и Porsche 911 GTS.

Подзаряжаемые гибриды (PHEV): оставшиеся две строчки заняли силовые схемы, которыми комплектуются высокопроизводительные BMW M5 Touring и Toyota RAV4 GR Sport.

При этом машины исключительно с классическими ДВС также участвовали в отборе, однако из 26 претендентов до финала не добрался ни один из пяти соискателей, включая модели Chevrolet Corvette, Ram 1500 TRX, Dodge Charger, Infiniti QX65 и Volkswagen Atlas.

Тектонические сдвиги в автопроме: почему гибриды стали новым стандартом

Эксперты WardsAuto подчеркивают, что рейтинг текущего года наглядно отражает глобальные изменения в мировой автомобильной индустрии.

Гибридные технологии окончательно перестали восприниматься как узкоспециализированное нишевое решение. Сегодня они стали базовой, неотъемлемой частью массовых и премиальных модельных линеек ведущих мировых производителей, вытесняя традиционные топливные двигатели с лидирующих позиций.