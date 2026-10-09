«Операция утром 9 октября»: в Черногории задержали основателя «Рыбаря»

Основатель Telegram-проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук задержан в Черногории вместе с несколькими сотрудниками проекта. Об этом сообщило черногорское издание Vijesti со ссылкой на источники в силовых структурах, передает РБК .

Что известно о задержании

По данным Vijesti, задержание произошло утром 9 октября в городе Рисан. Среди задержанных — супруга Михаила Звинчука Валерия, которая также работает в проекте, и еще три человека.

Операцию проводят черногорская полиция и Агентство национальной безопасности. По информации источников издания, действия силовиков направлены на пресечение предполагаемой гибридной деятельности сети «Рыбарь». Британские и американские власти связывают проект с распространением российской пропаганды и иностранным информационным влиянием.

Официальные подробности операции в опубликованном сообщении не приводятся. Информация может быть дополнена по мере поступления новых данных.

Какие ограничения ранее вводили против «Рыбаря»

Великобритания ввела санкции против Михаила Звинчука и проекта «Рыбарь» 9 декабря 2025 года. В июле 2026 года Лондон расширил ограничения, включив в них еще десять руководителей и сотрудников проекта. Санкционные меры предусматривают, в частности, заморозку активов и запрет на поездки.

Ранее, в октябре 2024 года, Государственный департамент США объявил вознаграждение до 10 млн долларов за информацию, которая поможет установить личности или местонахождение людей, связанных с «Рыбарем». В опубликованном списке фигурировали Михаил и Валерия Звинчук. Американское ведомство называло Валерию креативным директором проекта.

На момент публикации Vijesti сообщило о задержании со ссылкой на источники в силовых структурах Черногории. Дополнительные обстоятельства произошедшего требуют уточнения.