Косолапый рейд: в Югре медведь с табличкой в зубах остановил «Камаз»

Водитель грузового автомобиля был вынужден остановиться на трассе в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Причиной стала медведица, вышедшая на проезжую часть. Видеозапись инцидента была опубликована в сообществе «Типичный Советский» в социальной сети «ВКонтакте».

«На видео от подписчика медведь играет дорожными знаками и “Камазом” на трассе в Кондинском районе», — указано в подписи к опубликованному ролику.

На кадрах видно, как животное сначала перемещается по дороге, держа в зубах дорожный знак. Затем медведь приближается к движущемуся грузовику и останавливает его.

Ранее сообщалось о том, что оленевод на Чукотке выжил после нападения медведя благодаря собаке.