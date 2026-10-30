«Половина пассажира» на остановке: чем еще удивил калининградцев общественный транспорт

«Клопс»: калининградцев по утрам стал пугать «человек-невидимка» на остановке

Общество

В Калининграде и области продолжают фиксировать странности в работе общественного транспорта и на остановках. В поселке Кумачево на остановке стоит «половина пассажира» — пара черных брюк и кроссовки, которые особенно жутко выглядят в утреннем тумане. Кто и зачем установил фигуру, неизвестно, передает «Клопс».

Местная жительница Кристина заметила ее, проезжая мимо на машине 29 октября, и призналась, что выглядит это жутковато. Отдельная проблема — срыв графиков: пассажирам автобуса № 147 пришлось ждать около двух часов, а когда транспорт появился, выяснилось, что у него закончилось топливо. На 147-й жалуются не впервые: 22 октября сообщалось, что вместо шести машин на линии работают две-три.

Калининградец Алексей после семи вечера ждал маршрутку № 68 на конечной, однако микроавтобус проехал мимо, а следующую пришлось ждать еще около получаса — мужчина опоздал на работу. По его словам, водитель на просьбу уточнить расписание ответил на повышенных тонах и заявил, что ему все равно, куда будут звонить. Жительница области Лариса рассказала, что 18 октября не могла уехать из Калининграда в Светлогорск: с 18:29 до 19:48 не пришел ни № 118, ни 118а, ни 125-й, а навигаторы показывали транспорт, который затем исчезал с карты. В сентябре губернатор Алексей Беспрозванных поручил проанализировать жалобы на работу автобусов.

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