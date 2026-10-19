Покаяние и долги: священник РПЦ назвал правила подготовки к уходу из жизни
Священник Алексеев: верующему нельзя скрывать семейные тайны перед смертью
Священник храма Федоровской иконы Божией Матери Марк Алексеев рассказал о правилах духовной и материальной подготовки человека к концу земной жизни с точки зрения православия. По словам священнослужителя, перед уходом из жизни необходимо примириться с близкими, закрыть финансовые обязательства и откровенно поговорить с родственниками о важных семейных делах. О рекомендациях духовника информирует издание ОСН.
Главные наставления священника перед уходом из жизни
Отец Марк выделил ключевые шаги, которые должен сделать человек для облегчения своей совести и помощи близким:
- Духовное примирение: покаяние, исповедь и просьба о прощении у обидчиков (лично, письменно или мысленно).
- Решение имущественных вопросов: закрытие долгов и урегулирование обязательств, чтобы не перекладывать проблемы на семью.
- Откровенные разговоры: обсуждение с родными всех скрытых семейных обстоятельств во избежание будущих обид и споров.