Покаяние и долги: священник РПЦ назвал правила подготовки к уходу из жизни

Священник храма Федоровской иконы Божией Матери Марк Алексеев рассказал о правилах духовной и материальной подготовки человека к концу земной жизни с точки зрения православия. По словам священнослужителя, перед уходом из жизни необходимо примириться с близкими, закрыть финансовые обязательства и откровенно поговорить с родственниками о важных семейных делах. О рекомендациях духовника информирует издание ОСН.