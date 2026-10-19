Покаяние и долги: священник РПЦ назвал правила подготовки к уходу из жизни

Священник Алексеев: верующему нельзя скрывать семейные тайны перед смертью

Общество

Священник храма Федоровской иконы Божией Матери Марк Алексеев рассказал о правилах духовной и материальной подготовки человека к концу земной жизни с точки зрения православия. По словам священнослужителя, перед уходом из жизни необходимо примириться с близкими, закрыть финансовые обязательства и откровенно поговорить с родственниками о важных семейных делах. О рекомендациях духовника информирует издание ОСН.

Главные наставления священника перед уходом из жизни

Отец Марк выделил ключевые шаги, которые должен сделать человек для облегчения своей совести и помощи близким:

  • Духовное примирение: покаяние, исповедь и просьба о прощении у обидчиков (лично, письменно или мысленно).
  • Решение имущественных вопросов: закрытие долгов и урегулирование обязательств, чтобы не перекладывать проблемы на семью.
  • Откровенные разговоры: обсуждение с родными всех скрытых семейных обстоятельств во избежание будущих обид и споров.

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