Подмосковный психолог раскрыла, как кухня становится антистресс-пространством

Приготовление пищи и обычное мытье посуды способны эффективно снижать уровень стресса и возвращать душевное равновесие, если относиться к ним как к практикам осознанности, рассказала REGIONS подмосковный психолог Марина Павлова.

Многие привыкли расценивать кухонные хлопоты как утомительную обязанность, отнимающую последние силы после рабочего дня. Однако психологи и нейрофизиологи убеждены, что банальная бытовая рутина может стать мощным бесплатным инструмент восстановления нервной системы. Специалист сослалась на исследование Университета штата Флорида, в ходе которого одна группа добровольцев мыла посуду «в полном погружении» — фиксируя внимание на тепле воды, аромате моющего средства и гладкости фарфора, — а вторая воспринимала процесс как механическую обязанность. В итоге у первых уровень нервного напряжения снизился на 27%, а прилив вдохновения вырос на 25%.

Марина Павлова отмечает, что фокус на текущих физических ощущениях прерывает бесконечную «мысленную жвачку» из тревог о будущем и прошлых обид, поддерживающих стресс.

Эксперт объяснила, как именно привычные действия действуют на психику.

Погружение в ощущения. Концентрация на тепле воды, звуке ножа о разделочную доску или аромате нарезаемых овощей мгновенно переключает мозг с эмоциональных переживаний на сенсорное восприятие окружающей реальности.

Снятие агрессии через тесто. Исследования показывают, что физическая работа с тестом руками не просто убирает тревожность, но и помогает быстро сбросить накопленную злость, заряжая бодростью.

Возвращение чувства контроля: Человек сам выбирает ингредиенты, видит понятную последовательность шагов и получает ощутимый результат. Для людей в состоянии стресса или пенсионеров, страдающих от потери ориентиров, это дает быструю опору и чувство автономии.

Забота о близких. Приготовление обеда для семьи закрывает базовую потребность чувствовать себя нужным и полезным, что напрямую повышает уровень счастья.

Впрочем, психолог предупреждает: терапевтический эффект сработает только в том случае, если вы делаете это без спешки. Если мытье посуды изначально вызывает лишь глухое раздражение, превращать его в насильственный ритуал точно не стоит.