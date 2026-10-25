«Видимый образ Божьего благословения»: в руинах храма Димитрия Солунского увидели чудо

На руинах храма под Орлом во время службы прихожане увидели живое чудо

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

В Новосильском районе Орловской области в руинированном храме Димитрия Солунского во время литургии на окне появился голубь. Верующие восприняли птицу, символизирующую Святой дух, как добрый знак.

Храм находится в селе Ямская Слобода и практически разрушен — уцелели, да и то не везде, только стены. Именно там, где десятилетиями не звучала молитва, 19 октября прошла миссионерская Божественная литургия.

В самом начале службы в оконный проем руин влетел голубь. Птица спокойно просидела на каменном уступе до самого окончания богослужения, а когда прихожане стали выходить, взмыла в небо.

Как пишет газета «Новосильские вести» со ссылкой на информационный отдел Свято-Никольского храма, присутствие голубя — символа Святого Духа — все молящиеся восприняли как добрый знак и видимый образ Божьего благословения, коснувшийся этого намоленного места.

К слову, судьба у разрушенных святынь складывается по-разному. В прошлом году в Дмитровском районе законсервировали храм, также названный в честь великомученика Димитрия Солунского, — это позволит сохранить объект до начала активных восстановительных работ. А еще один руинированный храм, Николая Чудотворца в Верховском районе, дождался своего восстановления: откликнулись меценаты из трех регионов, и работы по возрождению церкви идут полным ходом.

Так что история в Ямской Слободе — пожалуй, не финал, а начало. И голубь в окне разрушенного храма в этом смысле выглядит символично. В христианской традиции часто можно встретить семь голубей, что отсылает к семи дарам Святого Духа: мудрость, разум, добрый совет, силу, знание, благочестие и страх Божий.

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