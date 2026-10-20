«Зеленый захватчик»: в аэропорту О’Хара птица несколько часов терроризировала пассажиров

Пипл: в аэропорту О'Хара птица несколько часов мешала пассажирам

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

В международном аэропорту О’Хара в Чикаго инцидент с птицей на несколько часов нарушил привычную работу терминала. Пернатая пикировала на людей, садилась им на головы и багаж, а также пыталась клевать пассажиров. Об этом сообщил журнал «Пипл».

Зеленую птицу, которую некоторые очевидцы приняли за попугая, заметили возле стоек регистрации. Долгое время ее не удавалось поймать. Один из сотрудников аэропорта описал ситуацию так: «Многие хотели ее поймать, но каждый раз, когда кто-то пытался схватить птицу, она вырывалась из рук и улетала». Он охарактеризовал происходившее как полный хаос.

Несколько человек безуспешно пытались задержать птицу, и только спустя несколько часов это удалось сделать уборщице. Женщина соорудила для пернатой временное укрытие из собственной рубашки, после чего отнесла ее к ветеринару.

Ранее сообщалось о том, что United Airlines запросил экстренную посадку из-за пассажирки в туалете.

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