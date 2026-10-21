В ночь на 21 октября российские средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, с 20:00 мск 20 октября до 08:00 мск 21 октября в небе над 14 субъектами страны, включая Московский регион, а также над акваторией Черного моря было уничтожено 373 дрона. Из-за воздушной угрозы столичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово временно ограничивали прием и отправку рейсов, однако к утру работа авиаузлов полностью нормализовалась.