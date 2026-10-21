Атака БПЛА на Подмосковье 21 октября 2026-го: сколько уничтожено БПЛА — последние подробности
В ночь на 21 октября российские средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, с 20:00 мск 20 октября до 08:00 мск 21 октября в небе над 14 субъектами страны, включая Московский регион, а также над акваторией Черного моря было уничтожено 373 дрона. Из-за воздушной угрозы столичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово временно ограничивали прием и отправку рейсов, однако к утру работа авиаузлов полностью нормализовалась.
Подробности отражения ночной атаки и работы инфраструктуры
- Временной диапазон операции: с 20:00 мск 20 октября по 08:00 мск 21 октября 2026 года.
- Результаты ПВО: перехвачено и уничтожено 373 БПЛА самолетного типа.
- География перехвата: Московский регион, Новгородская, Тверская, Брянская, Белгородская, Курская, Смоленская, Калужская, Орловская, Тульская и Рязанская области, Краснодарский край, Республика Крым и Черное море.
- Работа московских аэропортов:
- Ограничения вводились в Внуково, Шереметьево и Домодедово в целях безопасности полетов;
- Рейсы выполнялись по специальному согласованию Росавиации с профильными органами;
- Все временные меры и спецрежимы полностью сняты к утру.
- Информирование жителей: следить за оперативной обстановкой в Московской области можно через официальный канал «РСЧС Московская область» в мессенджере MAX.