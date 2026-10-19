Возвращение к истокам: певица Нюша сменила имя в паспорте после 20 лет сценической жизни
Певица Нюша сменила имя в паспорте после 20 лет сценической жизни
Известная российская исполнительница решила разграничить личную жизнь и публичный образ. Спустя почти два десятилетия сценический псевдоним Нюша исчез из официальных документов артистки — в паспорте и реестре ИП она снова числится как Анна Шурочкина. Певица подчеркнула, что шаг не означает уход со сцены или ребрендинг: выступать она продолжит под привычным брендом, однако юридический возврат к родному имени стал для нее символом внутренней свободы. Об изменениях в жизни звезды информирует Woman.ru.
Почему певица решила вернуть паспортное имя
История с юридической сменой имени прошла полный цикл:
- Причина первой смены: в 2007 году 17-летняя Анна сменила имя в паспорте на Нюшу, чтобы избежать правовых споров из-за персонажа мультсериала «Смешарики».
- Психологический подтекст: по словам артистки, за годы карьеры она слишком сильна срослась со своим сценическим альтер эго, из-за чего решила вернуть настоящую Анну для внесценической жизни.
- Юридический факт: 9 октября 2026 года изменения официально зафиксировали в карточке ИП Шурочкиной, на которое зарегистрированы ее товарные знаки и бизнес.
Несмотря на трансформацию в документах, на афишах и в творческой деятельности артистка сохранит псевдоним Нюша, к которому привыкли миллионы поклонников.