Возвращение к истокам: певица Нюша сменила имя в паспорте после 20 лет сценической жизни

Певица Нюша сменила имя в паспорте после 20 лет сценической жизни

Общество

Известная российская исполнительница решила разграничить личную жизнь и публичный образ. Спустя почти два десятилетия сценический псевдоним Нюша исчез из официальных документов артистки — в паспорте и реестре ИП она снова числится как Анна Шурочкина. Певица подчеркнула, что шаг не означает уход со сцены или ребрендинг: выступать она продолжит под привычным брендом, однако юридический возврат к родному имени стал для нее символом внутренней свободы. Об изменениях в жизни звезды информирует Woman.ru.

Почему певица решила вернуть паспортное имя

История с юридической сменой имени прошла полный цикл:

  • Причина первой смены: в 2007 году 17-летняя Анна сменила имя в паспорте на Нюшу, чтобы избежать правовых споров из-за персонажа мультсериала «Смешарики».
  • Психологический подтекст: по словам артистки, за годы карьеры она слишком сильна срослась со своим сценическим альтер эго, из-за чего решила вернуть настоящую Анну для внесценической жизни.
  • Юридический факт: 9 октября 2026 года изменения официально зафиксировали в карточке ИП Шурочкиной, на которое зарегистрированы ее товарные знаки и бизнес.

Несмотря на трансформацию в документах, на афишах и в творческой деятельности артистка сохранит псевдоним Нюша, к которому привыкли миллионы поклонников.

Читайте также

«Импульс сильнее разума». Россияне готовы тратить на спонтанные покупки до 3 тысяч рублей

«Импульс сильнее разума». Россияне готовы тратить на спонтанные покупки до 3 тысяч рублей

Набережную продлят до Лысой горы: какие территории вошли в масштабный план застройки Анапы

Цветы, застолья и крест: в РПЦ объяснили правила ухода за могилами

Цветы, застолья и крест: в РПЦ объяснили правила ухода за могилами

Шеф-повар из Подмосковья поделился секретами покупки авокадо

Шеф-повар из Подмосковья поделился секретами покупки авокадо

Власти Приморья объяснили, почему часть сообщений о медведях ложная

Власти Приморья объяснили, почему часть сообщений о медведях ложная

Молодежь Подмосковья предпочла экстрим «тихой охоте»

Молодежь Подмосковья предпочла экстрим «тихой охоте»

Синоптики спрогнозировали сильный дождь местами в Подмосковье 15 октября

Синоптики спрогнозировали сильный дождь местами в Подмосковье 15 октября

Подмосковная «Единая Россия» отправила военным свыше 300 тонн гумпомощи

Подмосковная «Единая Россия» отправила военным свыше 300 тонн гумпомощи

Ноябрьские льготы на транспорт: что нужно проверить российским пенсионерам

ЦППК перевезла в Белоруссию более 62 тыс. пассажиров

ЦППК перевезла в Белоруссию более 62 тыс. пассажиров

Правнука Брежнева разыскивает полиция: что известно об Антоне Милаеве

Правнука Брежнева разыскивает полиция: что известно об Антоне Милаеве

Риновирусы лидируют: Роспотребнадзор рассказал о ситуации с инфекциями

Добавьте mosregtoday.ru в избранное