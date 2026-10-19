Возвращение к истокам: певица Нюша сменила имя в паспорте после 20 лет сценической жизни

Известная российская исполнительница решила разграничить личную жизнь и публичный образ. Спустя почти два десятилетия сценический псевдоним Нюша исчез из официальных документов артистки — в паспорте и реестре ИП она снова числится как Анна Шурочкина. Певица подчеркнула, что шаг не означает уход со сцены или ребрендинг: выступать она продолжит под привычным брендом, однако юридический возврат к родному имени стал для нее символом внутренней свободы. Об изменениях в жизни звезды информирует Woman.ru.