«Помощь» за ₽150 тыс.: в Шереметьево задержаны вымогатели, запугавшие приморца

В Москве задержаны двое иностранных граждан, подозреваемых в вымогательстве ₽150 тыс. у жителя Приморского края. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, сотрудники ОУР УВД по Зеленоградскому АО совместно с коллегами из ОУР ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево задержали мужчин 35 и 38 лет. В полицию обратился 34-летний житель Приморского края, у которого после выхода из кафе в аэропорту пропала папка с документами. Подозреваемые предложили помощь в поиске и под угрозами физической расправы вынудили его заплатить ₽150 тыс.

По предварительным данным, потерпевший находился в кафе на территории аэровокзального комплекса в ожидании рейса. Выйдя на улицу, он пообщался с двумя неизвестными, после чего обнаружил пропажу папки, где находились временное удостоверение личности, медицинские документы и авиабилет. Злоумышленники убедили мужчину поехать в отдел полиции для оформления заявления об утере, а по дороге потребовали плату за «услуги». Находясь в машине, они неоднократно пытались снять деньги со счета пострадавшего, однако операции срывались из-за технических сбоев в работе сервиса.

После того как потерпевший подал заявление и посетил многофункциональный центр, злоумышленники угрозами заставили его передать требуемую сумму, а затем отвезли обратно в аэропорт, где мужчина сразу обратился к правоохранителям. По данному факту следователем СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям в Московском регионе.