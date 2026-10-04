Медведь неожиданно вышел к гостям люксового ресторана на Красной Поляне

Медведь напугал посетителей ресторана на Красной Поляне

Общество

Медведь вышел к люксовому ресторану на Красной Поляне и напугал находившихся там гостей. Животное не нападало на людей, а после появления у заведения направилось к мусорным контейнерам, сообщает «Вести» со ссылкой на Mash.

Медведь искал пищу у ресторана

Представители заведения отметили, что подобные встречи связаны с естественной средой обитания медведей. По их словам, животные могут не реагировать на громкие разговоры и крики посетителей, самостоятельно находят пищу в мусорных баках и затем покидают территорию.

Сотрудники ресторана не могут повлиять на поведение диких животных, которые периодически появляются в районе курорта.

На курорте заметили еще одного медведя

За два дня до этого на Красной Поляне видели другого медведя, который также перебирал мусор в присутствии туристов.

В других регионах России в последнее время также фиксировали случаи появления медведей рядом с людьми. В Красноярске полицейские застрелили зверя, напавшего на сотрудников правоохранительных органов, а на Таймыре специалисты «Медвежьего патруля» отогнали белого медведя от поселка. В Забайкалье власти вводили режим повышенной готовности из-за активности диких животных.

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