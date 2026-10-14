Турэксперт назвала преимущества турагентов перед нейросетями

Туристические агенты могут предложить путешественникам более надежную организацию поездки благодаря личному опыту, профессиональным связям и возможности проверить маршрут на практике. Об этом « Ленте.ру » рассказала генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова.

По словам специалиста, нейросети обрабатывают доступную в интернете информацию, но не всегда учитывают физические возможности туристов и особенности местности. Например, предложенный ИИ кратчайший путь может оказаться неудобным или небезопасным.

Кодякова пояснила, что перед запуском авторских туров самостоятельно проезжает запланированные маршруты, оценивает время в пути и комфорт поездки, а при необходимости вносит изменения.

Еще одним преимуществом турагентов эксперт назвала отслеживание визовых требований и других правил въезда. Нейросети могут использовать устаревшие сведения или не учитывать актуальные ограничения, тогда как специалисты регулярно обновляют информацию для клиентов.

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