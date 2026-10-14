Турэксперт назвала преимущества турагентов перед нейросетями

Турэксперт Кодякова: ИИ не всегда учитывает безопасность маршрутов для туристов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Полина Крачун]

Туристические агенты могут предложить путешественникам более надежную организацию поездки благодаря личному опыту, профессиональным связям и возможности проверить маршрут на практике. Об этом «Ленте.ру» рассказала генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова.

По словам специалиста, нейросети обрабатывают доступную в интернете информацию, но не всегда учитывают физические возможности туристов и особенности местности. Например, предложенный ИИ кратчайший путь может оказаться неудобным или небезопасным.

Кодякова пояснила, что перед запуском авторских туров самостоятельно проезжает запланированные маршруты, оценивает время в пути и комфорт поездки, а при необходимости вносит изменения.

Еще одним преимуществом турагентов эксперт назвала отслеживание визовых требований и других правил въезда. Нейросети могут использовать устаревшие сведения или не учитывать актуальные ограничения, тогда как специалисты регулярно обновляют информацию для клиентов.

Ранее сообщалось, как граждане находят лазейки для покупки привычных мировых марок.

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