Попали на миллион: россиян начали штрафовать за покупку авто у иностранцев

Владельцы автомобилей, купленных у иностранных продавцов, массово получают уведомления от контролирующих органов. В письмах граждан просят детализировать способ оплаты и предупредить о нарушении валютного законодательства. Об этом пишет Life.ru.

Как выяснили СМИ, претензии связаны с расчетами, проведенными вне банковской системы. Если покупатель-резидент передал продавцу-нерезиденту наличные рубли, валюту или использовал цифровые активы, ему грозит административный штраф. Сумма взыскания может составить от одной пятой до двух пятых от цены, уплаченной за машину.

Один из инцидентов произошел в Екатеринбурге. Там местная жительница приобрела универсал Largus у гражданина Китая, отдав деньги из рук в руки. Впоследствии ей назначили штраф, размер которого достиг 600 тысяч рублей.

Похожий случай зафиксировали в Кемеровской области. Мужчина купил автомобиль за 20 миллионов рублей у иностранца в прошлом году, а в начале 2026-го получил запрос из таможни. От него потребовали объяснить экономический смысл сделки, подтвердить происхождение средств и предоставить пакет документов. Если проверка докажет факт наличного оборота, автовладельцу придется заплатить несколько миллионов рублей.

В ведомствах пояснили, что требования основаны на нормах валютного контроля. Закон обязывает проводить все транзакции между резидентами и нерезидентами через счета в уполномоченных банках. Это правило распространяется как на рубли, так и на иностранную валюту, а также на операции с криптой.

Участники рынка отмечают, что активные проверки идут не только в отдельных городах. Подобные запросы получают жители Краснодарского края и Новошахтинска. В автомобильных сообществах уже обсуждают способы ухода от ответственности, например указание в договоре фиктивной формулировки о том, что машина не оплачена. Однако юристы предупреждают: такие манипуляции приведут к дополнительным санкциям.

