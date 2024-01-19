Порядка десяти человек пострадали из-за сломанного подъемника на горнолыжном курорте Степаново в Подмосковье

Порядка 10 человек пострадали после того, как упали со сломанного подъемника на горнолыжном курорте Степаново в Московской области. Об этом сообщает Mash.

По его данным, одна из пострадавших получила перелом поясничного позвонка, еще двое мужчин находятся в состоянии средней тяжести. Предположительно у подъемника сломалось поворотное колесо. Некоторые люди пытаются эвакуироваться самостоятельно и спрыгивают с подъемника, другие просто вылетели из своих мест. Техники горнолыжного курорта ликвидируют последствия аварии.