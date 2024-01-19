Порядка десяти человек пострадали из-за сломанного подъемника на горнолыжном курорте Степаново в Подмосковье
Фото: [Mash]
Порядка 10 человек пострадали после того, как упали со сломанного подъемника на горнолыжном курорте Степаново в Московской области. Об этом сообщает Mash.
По его данным, одна из пострадавших получила перелом поясничного позвонка, еще двое мужчин находятся в состоянии средней тяжести. Предположительно у подъемника сломалось поворотное колесо. Некоторые люди пытаются эвакуироваться самостоятельно и спрыгивают с подъемника, другие просто вылетели из своих мест. Техники горнолыжного курорта ликвидируют последствия аварии.
«Высота, на которой застряли люди, около шести метров. На данный момент сняли уже 20 человек, еще 15 продолжают наслаждаться видами вечернего склона», — отметили в издании.