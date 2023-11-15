Порядка ста рабочих задействовано в строительстве школы в подмосковном Домодедово

Рабочие завершают монолитные работы по возведению нового корпуса школы, рассчитанного на 550 учеников, в микрорайоне Барыбино в подмосковном Домодедово. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

Ожидается, что в трехэтажном здании общей площадью чуть менее одиннадцати тысяч квадратных метров разместятся гардеробные и раздевалки, учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, пищеблок с обеденным залом, а также библиотечно-информационный центр. При этом открыть школу планируется к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья.