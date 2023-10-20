Андрей Воробьев: педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья

Педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в подмосковных школах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях. Такие договоренности были достигнуты на встрече с первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо.

Губернатор Подмосковья напомнил, что месяц назад представители ведущих школ региона приезжали в КНР для знакомства с самыми передовыми методиками образования, а также для обмена опытом и новыми идеями.

«Китайский язык сейчас — один из самых востребованных <…>. Знаю, что и в Китае изучают русский язык. Мы со своей стороны заинтересованы в обмене такими программами», — отметил губернатор.

На встрече стороны обсудили не только совместные образовательные программы, но и автомобильную промышленность. Андрей Воробьев подчеркнул, что китайский автопром растет, поэтому логичным образом встает вопрос локализации производства.

Накануне губернатор Андрей Воробьев посетил завод китайской автомобильной компании Changan и пригласил ее представителей в Московскую область.