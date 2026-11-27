Протоиерей Андрей Ефанов назвал суеверием страх, что портрет умершего может навредить живым или принести несчастье. Фотографии умерших родственников, по его словам, можно хранить дома и размещать на видных местах. Разъяснение он дал в ответ на вопрос читательницы журнала « Фома ».

Женщина рассказала о пожилом двоюродном брате: после смерти жены он повесил в ее комнате портрет с траурной лентой и засомневался, правильно ли поступил. Ефанов пояснил, что снимок не приобретает особых свойств из-за того, что на нем изображен умерший. Неважно, живой человек или покойный, это просто портрет. Хранить его можно на стене, в альбоме, коробке или электронном архиве: место не несет мистической угрозы для семьи.

По словам священника, портрет может влиять на внутреннее состояние человека, но это связано с переживаниями, а не с мистикой. Если близкому приятно видеть фотографию, убирать ее из-за народных примет не нужно. Исключение, отметил Ефанов, составляют случаи, когда изображение усиливает горе и мешает справиться с утратой: тогда портрет лучше убрать.