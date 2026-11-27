Портрет умершего на стене не принесет беды: что протоиерей Ефанов ответил на вопрос о фото близких
Протоиерей Ефанов назвал суеверием страх, что портрет умершего принесет беду
Протоиерей Андрей Ефанов назвал суеверием страх, что портрет умершего может навредить живым или принести несчастье. Фотографии умерших родственников, по его словам, можно хранить дома и размещать на видных местах. Разъяснение он дал в ответ на вопрос читательницы журнала «Фома».
Женщина рассказала о пожилом двоюродном брате: после смерти жены он повесил в ее комнате портрет с траурной лентой и засомневался, правильно ли поступил. Ефанов пояснил, что снимок не приобретает особых свойств из-за того, что на нем изображен умерший. Неважно, живой человек или покойный, это просто портрет. Хранить его можно на стене, в альбоме, коробке или электронном архиве: место не несет мистической угрозы для семьи.
По словам священника, портрет может влиять на внутреннее состояние человека, но это связано с переживаниями, а не с мистикой. Если близкому приятно видеть фотографию, убирать ее из-за народных примет не нужно. Исключение, отметил Ефанов, составляют случаи, когда изображение усиливает горе и мешает справиться с утратой: тогда портрет лучше убрать.