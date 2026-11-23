Индекс Мосбиржи отреагировал снижением на выход статьи заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в «Московском журнале международного права». По состоянию на 10:59 мск индикатор потерял 1,01% относительно закрытия пятницы и опустился до 2329,55 пункта , однако к 11:21 мск частично отыграл потери, торгуясь на уровне 2340,93 пункта (-0,53%).

В своей публикации под заголовком «Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности» Дмитрий Медведев отметил, что передача ядерного оружия Киеву способна спровоцировать превентивный ядерный удар со стороны России.

Ожидания инвесторов и прогнозы аналитиков

Финансовый эксперт Владимир Евстифеев обратил внимание на сохраняющуюся высокую чувствительность российского фондового рынка к геополитической повестке. Давление на котировки началось еще на прошлой неделе, поскольку инвесторы не увидели конкретных договоренностей по итогам саммита АТЭС и трехсторонней встречи представителей России, Китая и США.

Участники рынка и отраслевые аналитики выделяют несколько ключевых ориентиров на ближайшие дни: