После заявлений Медведева о ядерном оружии прошло падение российских акций
После заявлений Медведева о ядерном оружии прошло падение российских акций
Индекс Мосбиржи отреагировал снижением на выход статьи заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в «Московском журнале международного права». По состоянию на 10:59 мск индикатор потерял 1,01% относительно закрытия пятницы и опустился до 2329,55 пункта, однако к 11:21 мск частично отыграл потери, торгуясь на уровне 2340,93 пункта (-0,53%).
В своей публикации под заголовком «Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности» Дмитрий Медведев отметил, что передача ядерного оружия Киеву способна спровоцировать превентивный ядерный удар со стороны России.
Ожидания инвесторов и прогнозы аналитиков
Финансовый эксперт Владимир Евстифеев обратил внимание на сохраняющуюся высокую чувствительность российского фондового рынка к геополитической повестке. Давление на котировки началось еще на прошлой неделе, поскольку инвесторы не увидели конкретных договоренностей по итогам саммита АТЭС и трехсторонней встречи представителей России, Китая и США.
Участники рынка и отраслевые аналитики выделяют несколько ключевых ориентиров на ближайшие дни:
- настроения на торгах — в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что нервозность сохранится, а любые явные признаки эскалации продолжат оказывать давление на акции на фоне слежения инвесторов за ходом переговоров по Украине;
- макростатистика — в среду, 25 ноября, Росстат опубликует данные по недельной инфляции, которые позволят оценить перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики;
- сценарии движения индекса — в «СберИнвестициях» прогнозируют снижение бенчмарка в диапазон 2250–2280 пунктов, если котировки не удержатся около отметки 2330 пунктов, а ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова допускает восстановление индекса до 2500 пунктов при появлении позитивных геополитических сигналов, включая согласование сроков нового раунда переговоров России и Украины.