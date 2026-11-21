Привычная прогулка к пруду с батоном хлеба может обернуться неприятными последствиями не только для уток, но и для всего водоема. Почему даже из лучших побуждений не стоит кормить уток хлебом и чем его заменить зимой, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал член Президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

По словам эколога, распространенная привычка угощать водоплавающих птиц хлебом далеко не так безобидна, как кажется. Утки охотно подбирают брошенные кусочки, однако такая пища не обеспечивает их полноценным набором питательных веществ.

«Хлеб — неподходящая пища для диких водоплавающих птиц», — подчеркнул Усманов.

Особую опасность представляет испорченная выпечка. Плесень может содержать токсичные вещества и споры грибов, опасных для здоровья птиц. Плесневелый хлеб может стать причиной серьезного грибкового заболевания — аспергиллеза, предупредил эксперт.

При регулярной подкормке хлебом птицы получают много калорий, но недостаточно необходимых белков, витаминов и минералов. Кроме того, они могут все чаще искать еду возле людей вместо того, чтобы самостоятельно добывать естественный корм.

Однако последствия могут затронуть не только пернатых. Часть хлеба утки не успевают съесть, и он постепенно опускается на дно. Разлагающиеся остатки пищи увеличивают количество питательных веществ в воде, способствуют развитию водорослей и расходованию растворенного кислорода. В неблагоприятных условиях это может привести к ухудшению качества воды и гибели ее обитателей.

«Остатки хлеба быстро гниют в воде, провоцируя размножение бактерий и синезеленых водорослей», — объяснил Усманов.

Таким образом, желание подкормить несколько уток способно обернуться проблемами для целой экосистемы, особенно если жители регулярно бросают в небольшой пруд большое количество еды.

«Подкормка оправдана только в холодное время года, с ноября по март, когда естественной пищи действительно мало», — отметил эколог.

При этом необходимость подкормки зависит не только от месяца, но и от погоды. Если водоем не замерз и утки способны самостоятельно находить пищу, вмешиваться в их рацион не требуется.

В морозную погоду вместо хлеба специалист рекомендует использовать специальный корм для водоплавающих птиц, овес, ячмень, пшеницу, кукурузу или подходящие овощи без соли и приправ. Приносить корм следует небольшими порциями, не оставляя несъеденные остатки в воде. Лучше пользоваться специально оборудованными площадками для подкормки, если они предусмотрены.