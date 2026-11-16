Двое водителей и двухлетний ребенок погибли при столкновении автомобилей в Пермском крае

Три человека, в том числе маленький ребенок, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Пермском крае. Авария произошла на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово, где столкнулись отечественная «Нива» и китайский Geely. Об этом 16 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

По предварительной информации сотрудников ГАИ, водитель «Нивы» во время движения выехал на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с Geely, в котором находились несколько человек. Причины выезда на встречную полосу и обстоятельства, предшествовавшие столкновению, пока устанавливаются.

В результате аварии оба водителя получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия. Также погиб несовершеннолетний пассажир Geely — мальчик 2022 года рождения. Таким образом, жертвами столкновения стали трое человек, включая ребенка, которому было около четырех лет.

Еще один человек получил травмы. По данным Госавтоинспекции, пострадала женщина, находившаяся на пассажирском месте в автомобиле Geely. Информация о характере полученных повреждений, тяжести ее состояния и необходимости госпитализации в опубликованном сообщении не приводится.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. Им предстоит выяснить причины выезда «Нивы» на встречную полосу и другие факторы, которые могли повлиять на возникновение аварийной ситуации. Окончательные выводы будут сделаны по результатам проверки.

Прокуратура Пермского края сообщила, что взяла проведение проверки по факту смертельного ДТП на контроль. Сведения о возможном возбуждении уголовного дела пока не опубликованы. Также не уточняются личности погибших водителей и пострадавшей пассажирки.