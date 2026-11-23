Более половины российских водителей (52%) воспринимают салон автомобиля как единственное место, где они могут побыть наедине с собой, а каждый пятый (20%) в одиночных поездках поет во весь голос под любимые треки. Об этом говорят данные всероссийского исследования музыкального сервиса «Звук» и каршеринга «Ситидрайв», поступившие в « Газету.Ru ».

Еще для 19% опрошенных автомобиль служит мобильным рабочим кабинетом или бытовым пространством для звонков и решения семейных вопросов, а для 15% — привычной зоной комфорта. Лишь 13% респондентов относятся к автомобилю исключительно как к транспорту для перемещения.

Почти четверть опрошенных (24%) слушают в дороге свои тайные guilty pleasure плейлисты, которыми не готовы делиться даже с друзьями. Ради хорошей музыки водители готовы жертвовать временем: 27% признались, что могут специально изменить маршрут и поехать более длинной дорогой (17%) либо не выходить из машины на парковке у дома (10%), пока композиция не доиграет до конца.

Привычку задерживаться в машине подтверждают и данные «Ситидрайва», согласно которым бронирование с ночевкой выросло на 15%. Россияне при этом все чаще используют каршеринг для загородных поездок: 11% маршрутов заканчивается за городом, а средняя дистанция для них составляет около 320 км. Треть (28%) клиентов берут пакетные тарифы и фиксированные бронирования, чтобы распоряжаться машиной по своему сценарию, в том числе делать паузы в пути.

Опрос также показал, что для трети водителей (32%) музыка в дороге выступает ненавязчивым фоном, и лишь 7% опрошенных предпочитают ехать в абсолютной тишине.

Главный редактор музыкального сервиса «Звук» Влад Микеев отметил, что более половины россиян воспринимают салон автомобиля как личное пространство и эмоциональное убежище, где можно сбросить накопившееся за день напряжение и остаться наедине с мыслями, а музыка помогает находить треки под настроение и создавать атмосферу комфорта независимо от плотности городского трафика.

Эксперт по безопасности в «Ситидрайве» Станислав Шлемов предупредил, что хорошее настроение не отменяет главного: нужно держать внимание на дороге, а музыку и подключение телефона настраивать до начала движения — тогда караоке за рулем останется просто удовольствием.

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