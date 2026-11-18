Врач-терапевт Олег Абакумов, работающий с блогером Валерией Чекалиной, известной как Лерчек, заявил, что полное выздоровление пациентки при текущем лечении невозможно. Об этом он сообщает в соцсети.

По словам Абакумова, Чекалина отправится в Китай для прохождения CAR-T-терапии — инновационного метода, при котором иммунные клетки пациента перепрограммируют на поиск и уничтожение злокачественной опухоли. Перед началом лечения китайские специалисты должны провести обследование, чтобы определить, подходит ли ей этот метод.

Врач подчеркнул, что даже в случае успеха терапия не приведет к полному исцелению. По его оценке, CAR-T-терапия является единственной возможностью продлить жизнь блогера.

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