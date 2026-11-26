Собственная квартира, унаследованная доля или жилье в другом регионе сами по себе не являются препятствием для оформления семейной ипотеки. Однако прежний льготный кредит способен повлиять на решение банка, даже если человек выступал по нему только созаемщиком. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Прежде всего нужно посмотреть дату старого договора. Ограничение на повторное участие касается льготных кредитов, оформленных с 23 декабря 2023 года. Банк проверяет, выступал ли заявитель заемщиком, созаемщиком или поручителем по кредиту, который подпадает под это правило. Если супруг участвовал в такой сделке до брака или его позже вывели из договора, это само по себе не отменяет факт прежнего участия. Более ранний кредит может влиять на оценку долговой нагрузки, если он еще не погашен», — отметила Решетникова.

По ее словам, повторная семейная ипотека возможна при условии, что после заключения прежнего договора родился ребенок, а сам кредит полностью погашен. Для части договоров, заключенных с 23 декабря 2023 года до 1 июля 2024 года, правила также предусматривают требование о большей площади приобретаемого жилья. Таким образом, одного факта погашения долга для новой заявки недостаточно.

Эксперт рекомендовала обоим супругам проверить кредитную историю до внесения задатка за квартиру. При наличии в отчете погашенного льготного кредита следует заранее запросить у банка справку о полном погашении. Если сделка в прошлом сорвалась, но кредит успели выдать, необходимо отдельно выяснить у банка, как он учтен и что это значит для новой заявки.

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