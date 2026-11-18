Урологи Щелковской больницы спасли репродуктивное здоровье 33-летнего мужчины, который едва не лишился полового органа из-за попытки самостоятельно увеличить его в домашних условиях, сообщает REGIONS со ссылкой на медицинское учреждение.

История началась около двух лет назад, когда пациент решил улучшить параметры своего тела без помощи специалистов и ввел под кожу полового члена 100 миллилитров масляного раствора. Первое время эксперимент давал о себе знать болью и отечностью, однако вскоре ситуация вышла из-под контроля: на коже открылись язвы и начался тяжелый гнойно-воспалительный процесс. Даже столкнувшись с серьезными осложнениями, мужчина до последнего откладывал визит в клинику и безуспешно пытался лечиться своими силами.

Как пояснил врач урологического отделения Дибир Дайтбегов, подобные самодельные инъекции несут прямую угрозу здоровью. В данном случае инородная жидкость растеклась между оболочками органа и перекрыла нормальный кровоток, что спровоцировало мощное воспаление и некроз тканей. В перспективе мужчина мог остаться без полового органа вовсе.

Чтобы исправить последствия опасного тюнинга, хирургам потребовалось провести две сложные реконструктивные операции. Специалисты удалили все омертвевшие участки, восстановили кровоснабжение и буквально заново сформировали кожный покров. По словам Дайтбегова, врачам удалось не только спасти анатомическую целостность органа, но и полностью сохранить мужчине репродуктивную функцию.

На данный момент пациент уже завершил стационарное лечение и отправился домой. Впереди его ждет курс реабилитации, но прогнозы медиков оптимистичные — вскоре он сможет вернуться к полноценной жизни.