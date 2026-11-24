Новый ГОСТ на услуги парикмахерских для детей в возрасте от одного года до 14 лет вступит в силу в России с 1 декабря. Это следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости .

Согласно документу, услуги для детей от 1 года до 10 лет необходимо оказывать в присутствии родителя или законного представителя, а для детей старше 10 лет — можно без присутствия взрослого. Детям разрешены стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания, уход за кожей головы и волосами, спа-программы, визажные работы, косметический макияж и временные татуировки.

Отмечается, что процедуры по уходу за кожей лица для детей должны оказываться только специальной детской косметикой без веществ, раздражающих кожу, сильных ароматизаторов и прочих добавок. Маникюр и педикюр проводятся без режущих процедур, а из пирсинга разрешается только прокол мочек ушей.

В детских парикмахерских должны быть места для колясок, велосипедов, самокатов и других видов детского транспорта, а также оборудование входных групп и помещений для передвижения детей с ограниченными возможностями. Туалеты должны быть оснащены оборудованием, соответствующим разным возрастным группам.

В документе указано, что данные нормы могут применяться уже сейчас.

Ранее сообщалось, что первоклассникам нельзя ставить больше четырех уроков в день.