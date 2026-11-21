В Уганде 48-летний мужчина погиб после нападения крокодила на озере Виктория. Он отправился за водой, сообщает Daily Monitor .

Погибший Бьямунгу Ндавабу жил на островах округа Калангала и занимался фермерством. Ранее он находился в лагере беженцев, а затем перебрался в эти места, чтобы зарабатывать сельским хозяйством. В день трагедии его жена Магрет Шукулу почувствовала недомогание, поэтому мужчина сам взял канистру и пошел за водой.

К семи вечера Ндавабу домой не вернулся. Обеспокоенная женщина попросила соседа проводить ее к озеру. На берегу были найдены только резиновый сапог и накидка пропавшего. Позже поисковая группа обнаружила в воде останки мужчины. Местные жители считают, что его схватил крокодил и утащил на глубину.

Гибель фермера вновь привлекла внимание к проблеме водоснабжения в местных деревнях. Председатель деревни Лвамаюба Джон Сентонго объяснил, что скважины не работают, поэтому жителям приходится каждый день ходить за водой к озеру, несмотря на опасность нападения хищников. По словам Сентонго, крокодилов у населенных пунктов стало больше. Рептилий привлекают домашние животные, которых держат возле воды, — коровы, козы, свиньи, утки и куры. В результате опасные встречи с хищниками происходят все чаще.

Ранее сообщалось о том, что археологи описали новый род древних крокодилов из Египта.